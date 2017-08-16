遭批介入嘉縣長選舉 陳明文：已請辭選對會召集人
嘉義縣長張花冠今在民進黨中常會公開嗆聲，暗指選對會召集人陳明文借黨務之便支持特定候選人。對此，陳明文表示，指控是子虛烏有，他已在中常會後向主席蔡英文請辭，蔡則當面回應會再予以處理。
陳明文表示，過往那種由派系去協調候選人的時代已經結束了，或許有些人無法隨民主時代的變化調整自己的腳步；選對會召集人的工作是替民進黨物色優秀人才，且選對會是委員制，若有多人參選，仍需透過黨內初選機制，絕不可能發生指定候選人的情形。
陳明文強調，他個人從來沒有透過黨部系統動員地方人士參加任何人的座談會，翁章梁身為民進黨的政務官，每逢假日返回自己的故鄉向鄉親說明政府的政策執行狀況，本是政務官應盡的職責，卻遭抹黑，對翁章梁是不公平的。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。