遭批介入嘉縣長選舉 陳明文：已請辭選對會召集人

嘉義縣長張花冠今在民進黨中常會公開嗆聲，暗指選對會召集人陳明文借黨務之便支持特定候選人。對此，陳明文表示，指控是子虛烏有，他已在中常會後向主席蔡英文請辭，蔡則當面回應會再予以處理。

陳明文表示，過往那種由派系去協調候選人的時代已經結束了，或許有些人無法隨民主時代的變化調整自己的腳步；選對會召集人的工作是替民進黨物色優秀人才，且選對會是委員制，若有多人參選，仍需透過黨內初選機制，絕不可能發生指定候選人的情形。

陳明文強調，他個人從來沒有透過黨部系統動員地方人士參加任何人的座談會，翁章梁身為民進黨的政務官，每逢假日返回自己的故鄉向鄉親說明政府的政策執行狀況，本是政務官應盡的職責，卻遭抹黑，對翁章梁是不公平的。

(中時)