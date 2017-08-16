勁爆獨家！815全台大停電之前 經濟部長李世光就在大潭電廠

李世光（右4）與一票台電高層在大潭電廠7號機組前開心合照。（網友提供）

李世光與一票台電高層視察大潭電廠，並開心合照。（網友提供）

昨日下午2時至4時，李世光人正在大潭電廠進行視察。（網友提供）

（影音來源／中天新聞）

（19：02更新）815全台大跳電，經濟部長李世光率先引咎辭職。本報獨家取得照片，李世光在大停電前51分鐘，人就在大潭電廠內進行視察；前腳剛走，後腳就發生全台大跳電。時間之巧，讓人不禁懷疑其中有「陰謀」。

昨（15）日下午4時51分，因大潭電廠意外將氣閥關閉停止供氣，全台發生大跳電，是為「815全台大停電」。經濟部長李世光也因而辭職下台負責。

據本報獨家取得的照片，在事發前51分鐘，李世光人就在大潭電廠。當天下午2時至4時，李世光與一票台電高層在視察大潭電廠，台電董事長朱文成、台電副董陳昌賢、原能局副局長李君禮、國營會副主委吳豐盛，以及大潭電廠廠長郭天合等人作陪。大陣仗巡場，並在七號機組前，豎起大拇指比讚合照。

巧的是，李世光等人前腳離開不到1小時，後腳就全台大跳電。

據電廠員工爆料，為了迎接經濟部長李世光到來，電廠從前幾天開始就人仰馬翻。該員工還透露，供電系統出包後沒多久，其實電廠本身也停了一下電，不過被要求不能對外公開，沒想到整個都停電。

經濟部長李世光才視察完大潭電廠，人都還沒回到台北就跳電了，怎麼沒發現狀況呢？讓人懷疑是否其中有陰謀論，不視察一切好好的，一視察就大跳電。

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(中時電子報)