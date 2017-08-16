林志穎封口iPhone8長相 坦言想生第4胎
凍齡男神林志穎人帥又多才多藝，被封為「人生勝利組」的他，因先前多次提早洩露最新款iPhone特點與外貌，被蘋果迷們視為先知，今(16日)他以一身帥氣深藍西裝出席名錶活動，問到是否已提早拿到最新款iPhone8？他避而不談，謙虛說自己也跟其他人一樣從網上知道手機資訊，「不過我也很好奇Home鍵取消要怎麼啟動？」
對於iPhone8的外貌與功能，林志穎今現身不願多講，只點出傳聞中Home鍵取消的改革似乎是真的，但當現場媒體追問：「會跟實體一樣嗎？」他立刻機靈秒答：「我不知道」，也撇清自己不是iPhone代言人，希望把焦點回歸到手錶。
已育有兒子Kimi和一對雙胞胎兒子的林志穎，今談到兒子爸爸經不斷，笑說家裡男生多，「皮的話是一定很皮的」，問是否有打算生個前世情人女兒？他首度鬆口表示當然很希望，而且老婆陳若儀也說好，夫妻倆有共識，就看老天爺什麼時候再賜個寶寶。
(中時電子報)
關鍵字：林志穎
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