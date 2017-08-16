台南市議員選區變更 沿海六區併為第2選區
中選會昨天通過台南市議員選舉區變更案，由原先的18區改為13區，沿海學甲、北門、將軍、七股、佳里、西港6區併為第2選區，應選出議員5名，縣市合併後兩任議員選舉，席次均由民進黨、無黨籍瓜分，其中2位無黨籍議員原先也曾是綠營出身，海邊可說一片綠，國民黨有意參選者傳出有2、3位，能否整合或許是關鍵。
目前現任的5席議員中，分別是民進黨的蔡蘇秋金、侯澄財，以及無黨籍的謝財旺、陳朝來、蔡秋蘭，但陳、蔡2人之前都是民進黨籍，第2選區綠大於藍的態勢似乎難以動搖。
據了解，綠營在明年底的選戰中，規畫提名3席代表民進黨參選，除了2位現任議員外，第3個席次將由新人角逐，現任的將軍區長陳益敦是其中1人，七股出身的台商王平川近來也開始跑攤，提高知名度，但無論出線者是誰，都得與無黨籍的陳朝來、蔡秋蘭正面交鋒，瓜分綠營票源，反而藏有變數。
國民黨現任議員日前才召開記者會，呼籲黨中央訂出選舉辦法，母雞帶小雞，打贏艱困地區選戰，現任西港慶安宮總幹事方一峰曾經是台南縣議員，合併後兩次選舉都未曾缺席，頗有基礎，目前已開始勤走基層，但傳出前佳里鎮長邱建男也有意參選，黨內人士評估，若能共推1人，趁著綠營內訌，或許能替溪北多出一席藍營議員。
(中時)
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