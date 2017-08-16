美國若繼續威脅 伊朗將迅速重啟核活動

伊朗總統魯哈尼15日表示，伊朗願意遵守2015年就其核計畫簽署的國際協議，但美國若繼續威脅和制裁，伊朗將迅速恢復核活動，達到比協議生效前更高的水準。

魯哈尼說，有些人生活在過去的幻覺裡，他們不願享受和平帶來的好處。美國總統川普本月初簽署一份針對伊朗彈道飛彈計畫及其革命衛隊的新制裁，引起伊朗強烈不滿。美伊兩國互相指責對方違反核協議的精神。

伊朗與聯合國安理會5個常任理事國以及德國，經歷漫長談判後，於2015年達成核協議，從而使伊朗擺脫聯合國相關制裁。但核協議僅要求伊朗避免飛彈試驗，而非禁止這種試驗。

(中時)