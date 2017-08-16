美國若繼續威脅 伊朗將迅速重啟核活動
伊朗總統魯哈尼15日表示，伊朗願意遵守2015年就其核計畫簽署的國際協議，但美國若繼續威脅和制裁，伊朗將迅速恢復核活動，達到比協議生效前更高的水準。
魯哈尼說，有些人生活在過去的幻覺裡，他們不願享受和平帶來的好處。美國總統川普本月初簽署一份針對伊朗彈道飛彈計畫及其革命衛隊的新制裁，引起伊朗強烈不滿。美伊兩國互相指責對方違反核協議的精神。
伊朗與聯合國安理會5個常任理事國以及德國，經歷漫長談判後，於2015年達成核協議，從而使伊朗擺脫聯合國相關制裁。但核協議僅要求伊朗避免飛彈試驗，而非禁止這種試驗。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。