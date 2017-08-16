地主中華台北代表團入村升旗　2017台北世大運正式啟動

中華台北隊在舉牌人員與大會吉祥物熊讚帶領進入會場。(陳怡誠攝)

體育署長林德福（左）牽著大會吉祥物-熊讚跳舞。(陳怡誠攝)

升旗活動結束，隊員們最後拋起帽子，預祝勝利創造佳績。(陳怡誠攝)

大會會旗（左）與中華台北大專體總會旗（右）緩緩上升，象徵2017台北世大運正式啟動。(陳怡誠攝)

2017台北世大運將於8月19日晚間6點開幕，中華台北代表團派出371名運動員參賽，16日在選手村國際區舉行中華台北隊升旗典禮，這是選手村12日開村，第8個舉行升旗隊伍。

中華台北代表團派出102名運動員參與升旗，升旗典禮之前，北原山貓藝術表演團體，演唱歌曲歡迎運動員，並預祝選手能有好的表現，帶動輕鬆歡樂氣氛，隊員門最後還拋起帽子，預祝勝利。

(中時)