劉亮佐、竇智孔挑戰密室逃脫 以為闖鬼屋
夢田文創及故事工廠再度推出舞台劇《莊子兵法》，全劇以莊子哲學思想為題，密室遊戲為引，被網友譽為舞台劇版的《天黑請閉眼》，情節相當燒腦。劉亮佐、竇智孔16日率該劇演員劉珊珊、李劭婕、郭耀仁、林東緒、吳定謙等人一起挑戰「智慧獵人密室逃脫〈CONE控制獄〉」，體驗劇中密室闖關挑戰的情境，這是他們第一次參與密室逃脫的活動，參與前每個人都擔心劇組會不會藏什麼「暗樁」來嚇唬他們。
原本限時90分鐘的密室闖關遊戲，他們只花了85分20秒就闖關成功，劉亮佐氣定神閒、竇智孔積極行動力帶領隊友一一完成三大關卡解謎，闖關完成後，兩人笑說：「以後可以兩家子組隊來挑戰！」
劉亮佐說，在闖關之前，覺得密室逃脫很像小時候去遊樂園玩的鬼屋，闖關的第一關關卡，眾人戴上VR，身體被白幕給困住，也讓劉亮佐嚇一跳，以為是有白煙。竇智孔則說，自己一直猜想是不是其他五個人被綁住了，自己要趕緊解題去救其他組員。遊戲一開始，解說員說明將會進行一場「記憶刪除手術」，也讓兩人嚇得說：「如果把記憶刪除，忘記劇本就完蛋了。」
劉亮佐回想，兒子曾經跟他分享完密室遊戲的樂趣，他當時曾問兒子為什麼不去打籃球等戶外活動，但此次自己挑戰完後，發現密室遊戲裡，有各種角度，各種線索，雖然可以一個人去找各種可能性，但卻需要謙卑地去跟其他隊友討論，「解謎過程中有各種交流，可以增加邏輯與團結的訓練。」
他自嘲玩密室關卡時，跟《莊子兵法》角色個性很像，解謎時自己話不多，會選擇去解別人沒解的關卡。竇智孔則笑說：「兩人個性特性適合在一起闖關，一個謹慎解謎，一個行動力迅速。」而李劭婕和郭耀仁則被虧是老鼠屎，竇智孔虧：「一個駕照沒考過配上一個台大的，難怪破不了。」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。