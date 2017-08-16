劉亮佐、竇智孔挑戰密室逃脫　以為闖鬼屋

舞台劇《莊子兵法》演員挑戰玩密室逃脫。（故事工廠）

舞台劇《莊子兵法》演員竇智孔、吳定謙挑戰玩密室逃脫。（故事工廠）

《莊子兵法》演員劉亮佐、劉珊姍挑戰玩密室逃脫。（故事工廠）

夢田文創及故事工廠再度推出舞台劇《莊子兵法》，全劇以莊子哲學思想為題，密室遊戲為引，被網友譽為舞台劇版的《天黑請閉眼》，情節相當燒腦。劉亮佐、竇智孔16日率該劇演員劉珊珊、李劭婕、郭耀仁、林東緒、吳定謙等人一起挑戰「智慧獵人密室逃脫〈CONE控制獄〉」，體驗劇中密室闖關挑戰的情境，這是他們第一次參與密室逃脫的活動，參與前每個人都擔心劇組會不會藏什麼「暗樁」來嚇唬他們。

原本限時90分鐘的密室闖關遊戲，他們只花了85分20秒就闖關成功，劉亮佐氣定神閒、竇智孔積極行動力帶領隊友一一完成三大關卡解謎，闖關完成後，兩人笑說：「以後可以兩家子組隊來挑戰！」

劉亮佐說，在闖關之前，覺得密室逃脫很像小時候去遊樂園玩的鬼屋，闖關的第一關關卡，眾人戴上VR，身體被白幕給困住，也讓劉亮佐嚇一跳，以為是有白煙。竇智孔則說，自己一直猜想是不是其他五個人被綁住了，自己要趕緊解題去救其他組員。遊戲一開始，解說員說明將會進行一場「記憶刪除手術」，也讓兩人嚇得說：「如果把記憶刪除，忘記劇本就完蛋了。」

劉亮佐回想，兒子曾經跟他分享完密室遊戲的樂趣，他當時曾問兒子為什麼不去打籃球等戶外活動，但此次自己挑戰完後，發現密室遊戲裡，有各種角度，各種線索，雖然可以一個人去找各種可能性，但卻需要謙卑地去跟其他隊友討論，「解謎過程中有各種交流，可以增加邏輯與團結的訓練。」

他自嘲玩密室關卡時，跟《莊子兵法》角色個性很像，解謎時自己話不多，會選擇去解別人沒解的關卡。竇智孔則笑說：「兩人個性特性適合在一起闖關，一個謹慎解謎，一個行動力迅速。」而李劭婕和郭耀仁則被虧是老鼠屎，竇智孔虧：「一個駕照沒考過配上一個台大的，難怪破不了。」

(中時)