增設管線工程　基隆市信義、仁愛區300戶停水

台水為辦理基隆市信義區福虎橋增設過橋管線工程，今晚7時起24小時，基隆市信義區東明路、月眉路及六合街；仁愛區愛九路及仁一路將有300戶停水。（張穎齊攝）

台灣自來水公司第一區管理處表示，為辦理基隆市信義區福虎橋增設過橋管線工程，配合辦理500 M/M管線聯絡事宜，訂於今（16）日晚間7時起24時停水，屆時停水地區：基隆市信義區東明路、月眉路及六合街；仁愛區愛九路及仁一路，本次停水影響戶數300戶。

水公司提醒，本次停水期間請用戶事前儲水備用，停水消息請上網查詢。

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