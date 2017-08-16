台電撥2.7億元 補助815停電戶一日電費
8月15日下午中油供應大潭電廠的天然氣突然中斷，引發全台大停電，台電表示，因事發原因特殊、並已確定有人為因素，對於438萬戶停電用戶將提出電費扣減專案措施，總額約2.7億元，等經濟部核備後，從下期電費帳單起扣減。
依照「因電源不足之停電扣減原則之計算方式」，工廠契約用戶停電部分原本是以停電小時計算電費扣減金額，一般用戶則是以停電次數計算，這次全部改為以扣抵一天電費，可以說是大幅加碼補償。
台電發言人林德福說明，此次將針對停電用戶採取電費扣減專案分成兩個部分，一般民生、小商店表燈非時間電價及住商型時間電價用戶，減收一天電費， 另外，工業用戶及表燈時間電價用戶，也將扣減一天的基本電費。
至於工業大戶停電災損部分也將依此標準，林德福表示，不會再有「專案」補償供電大戶計劃。
林德福指出，事故發生後，一開始瞬間低頻導致154萬戶停電，昨晚6時開始實施分區輪流停電，分區輪流停電有610萬戶受到影響，部分用戶有實施兩次停電，經統計總共有438萬戶受到。
台電補充，此次停電是突發事件，大潭電廠6部機組因供氣中斷，造成機組全跳、未能發電，電力系統瞬間減少約420萬瓩的電力，不得已須從晚間6時執行緊急分區輪流停電，最後於晚間9時40分全面解除限電，目前台電已恢復全台正常供電。
(工商)
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