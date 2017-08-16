美將陸列入宗教自由黑名單 陸外交部：管好自己的事

美國國務院15日發布了2016年度國際宗教自由報告，點名批評了7個「侵犯宗教自由情況最為嚴重」的國家，包括大陸。在16日的例行記者會上，大陸外交部發言人華春瑩斥責，美方所謂報告罔顧事實、顛倒黑白，要美國「管好自己的事」。

華春瑩表示，中國政府充分尊重和依法保護民眾的宗教信仰自由，中國各民族、各地區人民依法享有充分宗教信仰自由。美方所謂報告罔顧事實、顛倒黑白，對中國宗教自由狀況進行無端指責，中方對此堅決反對，並已就此向美方提出嚴正交涉。

華春瑩說，事實表明，美國並不完美。中方敦促美方尊重事實，管好自己的事，停止利用宗教問題干涉他國內政的錯誤做法。

(中時)