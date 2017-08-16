興達港船擱淺 航港局：限船東午夜提脫困計畫 台電備船卸煤

高雄興達港外海運煤輪可利亞號擱淺，航港局今召開第二次緊急應變會議。航港局指出，限船東今晚12點以前提供擱淺脫困計畫，否則依法開罰，也已請台電準備好船隻，協助將可利亞號上燃煤卸下，減輕重量，藉此脫困。（航港局提供）

針對「可利亞號（CLIA）」運煤輪在高雄興達港外海擱淺，航港局今下午3點，與台電、保險公司代表、船東代表及海事專家第召開第2次緊急應變會議。航港局表示，可里亞號船東三度拖延來台時間，將限船東今晚12點以前，提出「擱淺脫困計畫」，否則將依法開罰10萬元到50萬元。另外，為預防船東擺爛，航港局已請台電預備好卸煤計畫，只要將可利亞號燃煤全數卸下，減輕重量，船隻即可脫困。

航港局南部航務中心副主任許東男指出，可利亞船東原預計昨晚7點就要來台，後又改成今下午2點，結果竟又告知因護照問題無法來台。他說，航港局已請船東代表、船隻保險公司North of England P&I代表、協和海事保險公證人公司，及船務代理公司陽明海運，務必轉告船東，今晚12點以前就要布好攔油索，並提供「擱淺脫困計畫」，否則將依《商港法》開罰10萬到50萬元。同時，航港局已協助收集台灣目前能夠支援的托船救援能量及收費等，供船東參考。

許東男指出，航港局也相當擔心接下來若颱風侵襲，可能造成船身受損漏油，因此已將船上22個船組員限制出境，並警告船東：不僅可利亞號要價台幣12億元，若造成燃油汙染，賠償費用更將超過船身造價，應盡快處理。

另外，為預防船東惡意棄船，藉此獲保險公司「全賠」，領取比船隻造價更高額的理賠金，航港局已告知台電，應儘快準備好船隻，強行介入將可利亞號船上全數8萬7千噸燃煤卸下，減輕重量，如此船隻吃水可從現在的14米，減至7到8米，就可脫淺。（註：因興達港為工業港，包括港區及其外海一定範圍，皆為經濟部所管轄。）

許東男指出，航港局明下午3點一定會召開緊急應變會議，如果船東有提供「擱淺脫困計畫」，會就計劃執行面討論；如果船東未提供脫困計畫，就會與台電商議執行卸煤計畫。

許東男指出，可利亞號為船首擱淺（坐底），達海下14.8米，中段吃水14.4米，尾段吃水14米。

(中時)