紅石林道高海拔避暑 尋祕境兼賺健康
海拔超過1000公尺的關山鎮紅石林道，山區有大片的孟宗竹林，即使是台東人也鮮少前往，林務局關山工作站主任莊瓊昌指出，紅石林道平常遊客不多，酷暑盛夏上山，仍感覺清涼無比，是最佳的避暑勝地，甚至有遊客徒步上山，尋祕境還賺健康。
紅石林道是早年的伐木林道，全長約30公里，林務局在10公里處設置管制哨，人員登記後可以徒步進入，在12.5公里處有大片的孟宗竹林，常讓人恍若置身溪頭般的錯覺，之後則是造林的柳杉，因為平常鮮少人至，是關山民眾口耳相傳的祕境。
莊瓊昌表示，紅石林道車道不寬、會車困難，因此常有民眾將車停在山腳下，選擇徒步上山，車輛也可以開至10公里處的管制站，在管制站登記後徒步入山，管制站後僅工作人員可以開車進入。
管制站的管制人員胡明智表示，紅石林道人煙較少，因此常有野生動物出沒，甚至他在林道途中，就有2次目擊台灣黑熊的經驗，讓他嚇一大跳，所幸大家各退一步並沒有發生衝突。
莊瓊昌指出，從10公里到12公里處，屬於易落石的路段，因此民眾通過要特別小心，而9公里處因為去年颱風崩塌，目前正在施工，預計10月可以完工。由於野外仍需注意毒蜂、毒蛇的攻擊，因此民眾須穿著暗色系衣服，不要噴香水，避免成為攻擊的目標。
關山鎮長戴文達表示，紅石林道資源豐富，登高望遠可以展望鹿野、關山、池上及富里，視野非常遼闊，公所將會積極與林務局配合，讓紅石林道更容易親近。
(中時)
關鍵字：紅石林道
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