毒蟲躲警遇大停電　出門透氣被逮嘆「好衰！」

遇到大停電想透氣的林姓毒販遭逮。（張穎齊翻攝）

警方查獲海洛因1包、安非他命7包、吸食器、磅秤及分裝袋等吸毒器物。（張穎齊翻攝）

基隆市1名40歲林姓毒蟲，因為藏有大量毒品，並涉嫌販毒，被警方盯上，展看多日的跟監追蹤。昨（15）日中午12時許，警方兵分四路追查林男下落，怎料在下午4時50分，巧遇全台大停電，林男當時正在屋內和5名男子進行毒品交易，因熱到受不了出外透氣，隨即被眼尖的警方查獲，上前逮捕，林男被逮時還怨嘆「好衰！」

基隆警第4分局偵查隊調查，林男隨身攜帶大量毒品，還涉及販賣一事，由於生性狡猾，行蹤捉摸不定，同仁昨持搜索票一早兵分多路前往埋伏，直到中午12點豔陽高照，仍未發現蹤跡。

警方指出，昨下午4時許全台大停電，林男當時正在屋內和買毒的黃男（35歲）、簡男（62歲）、林男（38歲）及吳男（43歲）交易，但因太熱受不了，紛紛跑出門外，被現場埋伏的員警逮捕，並他們身上搜出海洛因1包、安非他命7包、吸食器1組、電子磅秤1台、分裝袋1包，玻璃球1顆等物證。

「有夠衰！」林男被逮時嘆，當時為了躲避警方追緝，便躲在屋內，怎料好死不死遇到大停電，當下只是想出門透透氣，居然就這樣被逮捕，實在倒楣。其他人等亦坦承吸食及持有毒品。

經訊後，警方依違反毒品危害防制條例罪嫌，將林男一干人等移送基隆地檢署偵辦。

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(中時)