高雄》退役少校腦死全身器捐 母憶兒釋懷

退役少校吳奕璋21年前腦死，捐出全身器官，他的媽媽邱小銘（右 ）和小妹吳燾里（左）16日出席高雄榮總的器捐感恩追思音樂會。（呂素麗攝）

高雄榮總16日舉辦器捐感恩追思音樂會，受贈者獻花給捐贈者家屬 吳秋慧（右）。（呂素麗攝）

高雄榮總16日舉辦器捐感恩追思音樂會，捐贈者家屬接受受贈者獻花後與醫護人員合影。（呂素麗攝）

海軍少校退役吳奕璋21年前意外腦死，家屬大愛捐出他全身有用器官─心、肝、肺、腎、眼角膜、骨骼等，共有17人受惠；吳奕璋的媽媽邱小銘當年掛心兒子器捐之後，全身會「零零落落」，偷偷到殯儀館見兒子最後一面，看到他面容安詳，她才釋懷，「兒子完成自己的遺願」。

今年80歲的邱小銘和小女兒吳燾里16日出席高雄榮總器官捐贈感恩音樂會，憶起往事，仍難掩思子神情；她說，兒子走後，她經常以淚洗面，後來姪女告訴她，兒子生前曾跟外甥講過「如果那天我走了，全身破銅爛鐵都要給人家，全捐出去」，她聽了才放下掛念。

吳奕璋是海軍爆破大隊退役，在屏東經營兔子養殖場，1996年6月，他擔心兔子怕熱，爬上3樓高的屋頂裝灑水管，踩破石棉瓦跌落，傷及腦部而經醫院判定腦死，家人捐出他所有器官及骨骼，遺愛人間，當時他才39歲，兩個兒子才念國中。

邱小銘說，兒子身強體健，有醫師說，這個身體太好了，來器捐最好，她聽了「心都碎了！」；兒子器捐後縫合送到殯儀館等待火化，家人怕她傷心，不讓她見兒子最後一面，她自己偷偷開車到殯儀館，看兒子全身器官都捐了，有沒有「零零落落」？結果看到兒子面容很好看，她才放心。

吳媽媽後來以自身的經歷，到處安慰器官捐贈者家屬，也出席多家醫院的器捐追思會，並放下多年的掛罣，她相信兒子活在另一個世界很好。

另一位器官家屬吳秋慧也出席，她說，丈夫黃瑞宗4年前因腦溢血導致腦死，救回來也是植物人，因婆婆是慈濟人，25年前她與丈夫就簽下器捐志願卡，但當時決定要捐出丈夫的器官仍有掙扎，後來是當護理師的女兒告訴她，「爸爸生前不喜歡麻煩別人，如果躺在那裡不能說話，也不是他願意的」，她才放下心。

器官捐贈推動多年，但仍不普遍，根據器官捐贈移植登錄中心統計，目前國內約有9000多人在等候器官移植，但今年僅有不到500人能如願受贈獲得重生，而全國2300多萬人也僅有約35萬人同意器官捐贈，並將意願註記在健保卡上，比例相當懸殊。

(中時)