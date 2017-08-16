失蹤馬航MH370新發現！新衛星照疑拍到殘骸
澳洲運輸安全局(ATSB)16日表示，今年稍早收到法國軍方在2014年3月14日拍下來的4張衛星照片。ATSB說，照片中的地點在馬航MH370疑似失蹤位置旁邊，拍攝時間則在MH370失蹤2星期後。照片顯示該處海面漂浮70個不明物體，分析認為這些物體可能是人工製造，但還不能確定就是飛機殘骸。
3年前馬來西亞航空MH370班機從吉隆坡飛往北京，起飛不到一小時就失聯。MH370被認為墜入印度洋，機上239人全數罹難。但是殘骸和乘客遺體至今還沒有被發現。
(中時)
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