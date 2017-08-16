涉圖利包商 大武鄉鄉長、課長無保請回

台東地檢署偵辦大武鄉公所涉嫌圖利包商，訊後認為鄉長趙宏翰、公所建設課長陳文政罪嫌重大，還有勾串共犯及證人之虞，因此向法院聲請羈押，不過今天下午法院召開羈押庭後，認為2人涉案事證不足，因此將他們無保請回，不過地檢署強調將會依法提出抗告。

聲押庭中2名被告都否認犯行，法官認無充分證據顯示涉犯罪嫌，因此裁定他們無保請回。不過地檢署強調，2人犯案的事證明確，將會依法提出抗告。

趙宏翰手機關機，記者未能取得回應，陳文政則表示全案還在偵辦中，無法置評，但將會配合調查。

(中時)