半夜燒金拜拜 香爐突爆炸灼傷男信徒

新北市41歲張姓男子16日晚上11時許到林口洪福宮拜拜、燒金紙，過程中金爐卻突然爆炸。（陳心瑜翻攝）

新北市41歲張姓男子16日晚上11時許到林口洪福宮拜拜、燒金紙，過程中金爐卻突然爆炸，男子前胸、臉部和手遭火吻，全身共36%二度灼傷，路過民眾嚇得趕緊報案，幸男子送醫急救後已無生命危險，至於爆炸原因仍待調查釐清。

警消從現場瓦斯罐碎片研判金爐內有瓦斯罐，至於金爐為何有瓦斯罐、意外發生原因，仍待火調人員進一步釐清。

(中時)