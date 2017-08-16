核電廠手滑按鍵就核爆？她打臉：洗腦愚民嗎

隨便按一個鍵就核爆？陳沂：不要散播謠言（取自陳沂臉書）

因為中油員工操作失誤，導致815全台大停電，不僅民怨四起，也讓重啟核四的聲浪高漲，不過部分反核人士就主張，若按一個鍵就核爆，誰能負責？對此，網路名人兼主持人陳沂今（16日）在臉書直言：「核電廠真的不可能按一個鍵就會核爆的，這是基本常識吧？」

陳沂打臉核爆謠言，稱若核電廠會因為按一個鍵就核爆，那台灣目前有3座核電廠，不就時時刻刻都活在核爆恐懼中？她認為，反核或擁核意見都值得被尊重，「只是可以不要散播這種危言聳聽的謠言鞏固自己的立場，洗腦愚民嗎？」

有網友就留言「雄三飛彈也真的不可能按一個鍵就會發射的」，吸引陳沂幽默回應：「當然，要射精也要嚕很久，雄三這麼雄壯威武能隨便就射嗎？」

(中時電子報)