大考中心107學年度簡章 8／4起發售
大考中心107學年度簡章開始發售！大學入學考試中心16日表示，107學年度考試簡章自106年8月4日至 107年7月3日發售，高中英聽測驗第一次考試報名自今年9月4日至 8日截止。
大考中心表示，為便於考生瞭解該中心全年度考試安排，自 107 學年度開始出版年度考試簡章，內容同時包括高中英語聽力測驗、學科能力測驗與指定科目考試三項考試，並自8月4日至 107年7月3日發售。三項考試相關測驗說明、試務作業及試場規則等事項均明訂於簡章中，請考生務必詳閱簡章內容。
大考中心特別提醒考生107學年度試務作業重要調整事項：
第一，依據107學年度起適用「大學多元入學方案」，學測國文、英文增加測驗範圍至第五學期；學測國文包含國文（選擇題）與國語文寫作能力測驗（簡稱國寫），惟國寫分節獨立施測；指定科目考試國文考科全卷為選擇題。
第二，各項考試寄發考試通知，取消製發准考證，考生身分查驗證件改為國民身分證，或附有照片足資證明身分的居留證或護照或駕駛執照或全民健康保險卡正本。
第三，高中英聽測驗兩次考試身心障礙考生調整為一次申請審查，於英聽第一次考試時作業；僅欲報考英聽第二次考試者須於英聽第一次考試申請期間內提出。
該中心辦理的高中英語聽力測驗、學科能力測驗與指定科目考試三項考試用於大學繁星推薦入學、個人申請入學與考試入學管道，以及科技校院日間部四年制申請入學管道、部分大學的進修學士班招生等。簡章發售可上網站瀏覽。
(旺報)
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