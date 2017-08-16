以國「反恐體驗」旅遊行程 評價兩極

為拓展客源，以色列1間專門傳授專業安全人員各種反恐技術的訓練營「口徑3」（Caliber 3）把腦筋動到遊客身上，開班教授遊客如何操作武器、學習格鬥術等，提供另類「反恐體驗」旅遊行程，也引起許多巴勒斯坦人不滿。

這間名為「口徑3」（Caliber 3）的公司位於耶路撒冷南方艾法瑞特（Efrat）屯墾區附近，2003年開始替警察等專業人員舉辦訓練營。2009年起，「口徑3」也開始教導遊客如何操作武器、參與射擊遊戲或學習近身格鬥術。

訓練營的教官柯翰對遊客說：「訓練的目的不是要教會你們如何射擊，而是讓你們了解，我們以色列是怎樣對付恐怖主義。」

雖然這個行程為前來參觀耶路撒冷聖地或死海的遊客提供了不同的選擇，也有人認為，「這家公司在旅客間營造（巴勒斯坦人的）恐懼，等他們回到自己的國家，就會散播這種恐懼」。

(中時)