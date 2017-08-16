815確認592萬戶停電 台電減收1天36元電費
台電今天統計815全台大停電實際停電戶數為592萬戶(部分戶數停了兩輪)，台電基於原因特殊、確定有人為因素，提出優於營業規則補償的「電費扣減專案措施」，停電戶每戶將減收1天電費，每戶可在下期電費平均扣抵36元，台電因此損失3.6億收益。
台電說明，此次電費扣減專案措施，一般民生、小商店表燈非時間電價及住商型時間電價用戶，可減收一天電費；工業用戶及表燈時間電價用戶，也將扣減一天的基本電費。
原本依台電營業規則，停電戶只能減免底度費率，每戶1.3到2.6元，這次因為人為因素造成民眾不便，因此提出較好的扣減專案，以台電統計每戶住家平均每月電費1100元來說，扣抵一天可省下36元。
(中時)
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