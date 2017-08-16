他隱藏身份街訪日民眾「對中國人看法」 結果評價是…
訪日外國遊客中，以中國人為大宗，不過畢竟國情不同，有時難免會出現文化衝擊。YouTube影音頻道《Joke TV》近來就分享一支影片，片中主持人刻意隱藏自己是中國人的身份，前往日本街頭訪問當地民眾「對中國人的看法」，結果不少人都針對禮儀部份發表意見，掀起不少討論。
經常拍攝許多街頭影片的《Joke TV》，近來將地點拉到大阪及東京的街頭，隨機詢問日本路人對中國人的看法，片中主持人還刻意隱藏中國人的身分，以求能得到更貼近真實的答案。
結果片中大部分受訪的日本人都表示，中國人在公眾場合的禮儀似乎與當地不太相符，像是聲音太大、插隊、未顧及他人感受等，皆被一一點出來。不過也有日本人說，有許多中國人在學日語，認為他們都是很好的人；還有一名日本女性指出，其實除了聲音大了些，別的倒也沒什麼。
影片曝光後，立刻引起熱烈討論，有不少中國網友留言表示，「關於嗓門這件事，的確自己作為國人有時也受不了。」「這些好的禮儀以及習慣，我想也值得我們認真學習。」「普通日本人說話還是比較誠實的，起碼就事論事，情緒上不會像很多中國人附加很多感情色彩。」此外，也有人指出，很多80、90後的年輕一輩出國旅遊素質都很不錯，稱以後會更好。
(中時電子報)
關鍵字：中國
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