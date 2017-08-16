倫敦紹森德機場機棚火災 運作不受影響
據俄羅斯衛星網報導，倫敦紹森德機場(Southend Airport)附近一座機棚發生大火，現場濃煙滾滾，消防人員已趕赴現場。消防部門發言人已證實此次火災是一場意外事件。
衛星網報導說，火災發生於當地時間16日早晨11時（台北時間16日下午7時），艾塞克斯郡消防救災中心(Essex Fire and Rescue)與機場工作人員表示，消防人員已抵達火災現場撲救，機場仍正常運作不受影響。
當地媒體引述目擊民眾報導，紹森德機場附近發生爆炸並引發火災。消防人員稱，火災發生在機場北端的李維利航空(Air Livery)一座用於維修客機機棚，有6部消防車前往灌救。
倫敦紹森德機場是位於艾塞克斯郡的國際機場，距離倫敦市中心約67英里。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。