倫敦紹森德機場機棚火災 運作不受影響

倫敦附近的紹森德國際機場一座機棚發生火災，發出陣陣濃煙。（圖／紹林德機場官方推特）

倫敦紹林德機場的一座機棚發生意外起火燃燒，消防人員迅速趕到，機場運作未受影響。（圖／紹林德機場官方推特）

倫敦紹森德國際機場火災

據俄羅斯衛星網報導，倫敦紹森德機場(Southend Airport)附近一座機棚發生大火，現場濃煙滾滾，消防人員已趕赴現場。消防部門發言人已證實此次火災是一場意外事件。

衛星網報導說，火災發生於當地時間16日早晨11時（台北時間16日下午7時），艾塞克斯郡消防救災中心(Essex Fire and Rescue)與機場工作人員表示，消防人員已抵達火災現場撲救，機場仍正常運作不受影響。

當地媒體引述目擊民眾報導，紹森德機場附近發生爆炸並引發火災。消防人員稱，火災發生在機場北端的李維利航空(Air Livery)一座用於維修客機機棚，有6部消防車前往灌救。

倫敦紹森德機場是位於艾塞克斯郡的國際機場，距離倫敦市中心約67英里。

(中時電子報)