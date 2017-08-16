防obike亂象 桃園市府制定慢車違規拖吊費

桃園市Youbike目前仍有發展空間，市府防患未然，先制定無樁式自行車拖吊及保管費用，防止未來衍生的亂象無裁罰標準。（甘嘉雯攝）

為防堵oBike等無樁式共享自行車衍生占用人行道、亂停車等現象，造成民眾生活不便與困擾，市府交通局制定《桃園市妨礙交通車輛移置保管自治條例》，公告違規拖吊費每次88元，保管費為每日20元，交通局副局長張新服表示，收費標準與新北市相同，預計實施日期為2018年3月1日。

張新福表示，交通局目前還在協調拖吊無樁式跨區拖吊問題，要先把收費標準定出來，有備無患，之後還會公告禁停區，會畫設字行車停車車架，目前外縣市都已制定拖吊移置與保管標準，桃園市也要跟進，以免類似obike等無樁式車輛出現在桃園，管理單位不知所措。

無樁式自行車拖吊移置及保管費用，台北市1次100元，保管費半天25元；新北市與桃園市新同，拖吊1次88元，每日保管費20元；台中市每次100元，保管費每日50元；高雄市每次100元，保管費半日25元，至於台南市的標準尚未制定。

(中時)