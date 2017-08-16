哥倫比亞叛軍完成解除武裝 半世紀內戰正式告終

哥倫比亞總統桑托斯15日宣布，左派叛軍「哥倫比亞革命軍」（FARC）最後一批除役武器已運走並將銷毀，這也象徵哥國政府與叛軍逾50年的內戰終於畫下句點。

桑托斯親自將最後一批除役步槍上鎖，接著這些武器被運離銷毀，聯合國監督下的FARC解除武裝計畫也正式畫上句點。去年桑托斯因「終結哥國逾半世紀內戰的堅定努力」，獲頒諾貝爾和平獎。

哥國內戰始於1964年，堪稱全球歷時最長的大規模內戰衝突之一， 半世紀以來，戰火至少奪走22萬哥國人民性命，導致600萬人流離失所。

歷經4年談判、1次公投否決、最後妥協和2次簽名儀式後，哥倫比亞和FARC的和平協議終於在去年12月1日正式啟動。

FARC１名高階領導人馬奎斯15日也表示：「我們並不想與過去切割，我們過去是、未來也一直會是革命軍」，未來FARC將轉型為政黨，「我們很快就會為『另類哥倫比亞革命軍』（Alternative Revolutionary Force Of Colombia）新政黨召開創始大會。」

(中時)