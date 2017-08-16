哥倫比亞叛軍完成解除武裝 半世紀內戰正式告終
哥倫比亞總統桑托斯15日宣布，左派叛軍「哥倫比亞革命軍」（FARC）最後一批除役武器已運走並將銷毀，這也象徵哥國政府與叛軍逾50年的內戰終於畫下句點。
桑托斯親自將最後一批除役步槍上鎖，接著這些武器被運離銷毀，聯合國監督下的FARC解除武裝計畫也正式畫上句點。去年桑托斯因「終結哥國逾半世紀內戰的堅定努力」，獲頒諾貝爾和平獎。
哥國內戰始於1964年，堪稱全球歷時最長的大規模內戰衝突之一， 半世紀以來，戰火至少奪走22萬哥國人民性命，導致600萬人流離失所。
歷經4年談判、1次公投否決、最後妥協和2次簽名儀式後，哥倫比亞和FARC的和平協議終於在去年12月1日正式啟動。
FARC１名高階領導人馬奎斯15日也表示：「我們並不想與過去切割，我們過去是、未來也一直會是革命軍」，未來FARC將轉型為政黨，「我們很快就會為『另類哥倫比亞革命軍』（Alternative Revolutionary Force Of Colombia）新政黨召開創始大會。」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。