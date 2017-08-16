調查官FBI受訓 拍賣陳偉殷簽名球作外交
調查局國際事務處調查官蔡孟潔今年獲邀前往美國FBI受訓，不忘國民外交，在慈善拍賣會上拍賣旅美球星陳偉殷的簽名球衣與簽名球，由邁阿密警察出資買下。蔡孟潔說，FBI同意他大方使用中華民國國旗，結訓典禮上還以台灣稱呼我國，令他十分感動。
調查班44期結業的蔡孟潔有英國倫敦大學法學碩士、台灣大學法律系高學歷，歷任台北市調查處政經站、國際事務處，因外語能力出眾、工作表現優異，打敗10多名報名遴選的調查官，並通過調查局長蔡清祥口試，今年4月啟程前往美國FBI國家學院受訓。
美國FBI國家學院自1961年起，每年都會邀請調查局、警政署菁英前往受訓，前調查局長吳瑛、汪忠一、後轉任移民署長的莫天虎都曾赴美受訓。
蔡孟潔說，FBI國家學院第268期今年4月開訓、為期10周，除美國本土執法菁英，另邀台灣、日本、韓國等24國執法代表，共計200多人參訓。受訓課程除執法技術、情資蒐報、網路犯罪，還包括體能、重量訓練，結訓還得挑戰「黃磚道」10公里原始森林障礙賽。
蔡孟潔表示，FBI國家學院其實也是國際合作與交流的平台，尤其我國今年舉辦世界大學運動會，因此也把握受訓機會，請教曾舉辦大型運動會的各國執法代表如何防範恐攻，並交流各國執法環境、國情，希望將受訓所學與交流經驗帶回調查局，協助世大運順利進行。
受訓期間因適逢母親節，FBI還為執法人員遺眷舉辦慈善拍賣。本身就是棒球迷的蔡孟潔，透過管道商請美國大聯盟邁阿密馬林魚的球星陳偉殷提供簽名球與球衣拍賣，恰巧受訓學員就有一名邁阿密當地警察，毫不猶豫買下，讓他覺得陳偉殷在美國的人氣真的紅不讓。
(中時)
關鍵字：調查局國際事務處調查官、FBI、陳偉殷簽名球、蔡孟潔
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