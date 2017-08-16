4港籍旅客攜帶超過200公分行李 機捷拒絕運送爆衝突

港籍旅客攜帶超過200公分行李，與保全發生口角。（甘嘉雯翻攝）

4名港籍旅客，16日進入桃園機場捷運A1台北車站欲前往機場搭機返國，但隨身攜帶逾200公分行李進站，遭桃園大眾捷運公司人員勸阻，因而與保全人員發生口角及肢體衝突，桃園捷運警察大隊員警獲報後趕抵現場處理，經保全人員因考量港籍旅客搭機返國時程，且無明顯傷勢，不予提告。

在捷運警察隊員警勸說並護送港籍旅客出站，另尋其他交通工具前往機場。

依據桃園大眾捷運旅客須知第30條規定，旅客隨身攜帶行李及物品，每件長度不得超過165公分，若違反規定者，桃園大眾捷運公司得拒絕運送，警方呼籲世大運期間，旅客的維安絕不能輕忽，也請各位旅客搭乘桃園機場捷運時，應配合旅客須知，以免影響自身行程。

(中時)