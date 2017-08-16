綠委LINE群組要陳金德下台 演變成新系與非新系之爭

中油公司16日召開記者會說明大潭電廠停電事件，由董事長陳金德（右二）、總經理劉晟熙說明調查結果。(郭吉銓攝）

昨日全台意外大停電，經濟部長李世光迅速請辭獲准。但外界疑惑，為何中油、台電董事長不動如山，綠委間更為此事掀起論戰，最後演變成新潮流系與非新潮流系之爭。菊姐人馬的陳金德能否保住中油董座官位，就看新潮流系是不是擋得住。

根據蘋果日報報導，昨日發生全台大停電後，民進黨立委紛紛要求究責，在綠委LINE群組有人不滿台電、中油的負責人無人承擔責任，到最後變成派系的刀光劍影。

有人轉述說，許多立委痛批台電「不限制工業大戶，卻先讓民生用電一起跳電，根本太離譜」。還有人坦言，台電跟中油這次後續處理實在太糟糕。總之，就是必須有人下台負責。

在綠委群組中，中油董座陳金德成為許多立委點名下台的對象，可以想見，新系或親新系的綠委全力護航陳金德，非新系的綠委就砲火很猛，頻頻點名陳金德要為此下台。反而台電董事長朱文成今年10月將屆齡退休，下台的聲浪並不大，但各派系也積極籌謀爭取此位子。

該報導引述中南部某綠委說法，去年選舉後，新系、泛菊系人馬拿下許多位置，早就造成其他派系不滿，此次事件，剛好成為逼退陳金德的時機。不過從事發後，陳菊出面力挺陳金德，新系賴清德評論此事說，「經濟部長第一時間負起政治責任，已得到社會的肯定。兩位新系大腕出手，能否保住陳金德的位子，就有待後續觀察了。

(中時電子報)