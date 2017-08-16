陳冠宇再對決大谷 中繼0.2局無失分
旅日左投陳冠宇，今所屬球隊羅德與火腿交手，陳冠宇在第6局上場接替先發投手史坦瑞吉（Jason Standridge），中繼0.2局沒有失分，連7場出賽無失分，自責分率降至3.07。
羅德洋投史坦瑞吉僅投5.1局用了116球，就投出高達7次四壞球，隨後在1出局一、二壘有人時，被教練團換下場，由陳冠宇接替。
陳冠宇此役首位面對打者是「雙刀流」大谷翔平，雖然陳冠宇控球精準，可惜主審有幾球未判好球，還讓已下場的史坦瑞吉在一旁叫囂抗議，隨後史坦瑞吉也被驅逐出場，而且陳冠宇還是被大谷敲出安打形成滿壘。
不過陳冠宇馬上穩住陣腳，面對中田翔僅被擊出高飛犧牲打失掉1分，算在史坦瑞吉身上，緊接著又讓洋炮萊爾德擊成內野滾地球，抓到第三個出局數，完成此役的投球任務；共中繼0.2局被擊出1支安打無失分。
可惜羅德此役攻勢無法串連，僅打下2分，終場以2比4敗給火腿，吞下三連敗，陳冠宇則是近7場出賽都未失分，自責分率也降至3.07。
(中時電子報)
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