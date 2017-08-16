劫65只瑞士名錶 3法國嫌犯比利時落網

瑞士日內瓦一家高級鐘錶店8日傍晚約6時，遭兩名持械男子劫走65只名錶，每只價值數萬歐元，損失慘重。瑞士當局表示，3名涉案的法國嫌犯已在比利時安特衛普被捕。

當局說，事發後，瑞士和比利時、法國警方展開聯合追緝行動，日昨在安特衛普拘捕3名法國人，並將全部名錶尋回。官方正要求把疑犯引渡回瑞士，作進一步調查。

(中時)