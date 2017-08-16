世大運反恐 調查局：伊斯蘭國駭3網站

世界大學運動會開幕在即，職司反恐、國安的調查局已針對反恐維安提前部署，近來已發現3國人的個人網站遭駭客入侵，並以網頁置換手法宣揚伊斯蘭國恐怖主義，追查來源雖為境外，但調查局不敢大意，將在世大運期間持續蒐報，確保場館資通設備安全。

調查局官員說，世大運目前並無立即、迫切的恐攻威脅，但潛在危險仍不容小覷。

調查局針對世大運反恐成立「運順專案」應變小組，阻絕恐怖分子於境外的工作部分，已掌握「已知或涉嫌恐怖分子」資料上千筆，將提交移民署嚴格過濾。

境內反恐部分，調查局持續密切注意是否有國人赴海外參與伊斯蘭國等恐怖組織，所幸目前並未發現國人涉恐，僅發現3處個人網頁遭伊斯蘭國駭客攻擊。

調查局表示，近來國際恐怖活動情勢升高，伊斯蘭國更積極往東南亞地區擴展勢力，而大陸代表團來台更引發群眾陳抗風險，尤其大型運動會向來是恐怖組織滋擾的目標，面對聚集上萬名世界各國運動員及其隊職員的世大運不可不慎。

調查局指出，目前已獲澳洲允諾提供世大運反恐情資，另有2個東南亞國家也陸續提供其國內涉及伊斯蘭國恐怖活動的激進份子名單。調查局派駐在16國的23名法務祕書，也與當地情治機關交換情資，已針對伊斯蘭國、蓋達組織、博科哈蘭等組織發展與資恐金流加強蒐報。

除防範境外恐怖分子入侵，調查局也針對境內可疑外籍人士、激進外勞、移工聚集地、爆裂物原料工廠，進行綿密的工作部署，期望能掌握預警情資。

(中時)