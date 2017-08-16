真不合？網友攻擊「吳京醜」甄子丹按讚被抓包
大陸武打明星吳京自導自演的電影《戰狼2》，上映後創下亮眼票房，現已突破47億人民幣（約214億台幣），成為首部躋身全球票房TOP 100的中國電影，話題性極高。但最近吳京和甄子丹的昔日恩怨又被翻出，今（16日）甄子丹更被發現按讚了一篇攻擊吳京的發文，頓時登上微博熱搜榜，引發不少討論。
吳京和甄子丹2005年合作電影《殺破狼》，傳出兩人拍對打戲時，甄子丹下手特別重，受訪還曾說「武術冠軍滿街都是，不是所有人都能做功夫明星」，被指疑似暗酸曾是武術冠軍的吳京，當時就傳出兩人不合。
最近吳京因《戰狼2》成為全民偶像，就有網友翻出他們的過往恩怨，而日前有人在微博發文嫌吳京長相醜，甚至用「辣眼睛」形容，未料甄子丹竟被抓包去按讚該貼文，雖然之後已取消讚，也有人認為他應該只是手滑按到，但還是引來外界瘋猜兩人的舊時恩怨難消。而甄子丹稍早於微博發聲明，表示自己的帳號被盜用，「報警後查入侵賬號者身份，勢必追究其法律責任」。
(中時電子報)
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