韓防長宋永武：正式部署薩德定走正規民主程序

南韓國防部長官宋永武16日與慶尚北道知事（相當於省長）金寬容會面時表示，目前「薩德」只是臨時部署，日後正式部署「薩德」反導系統定將走正規民主程序。

韓聯社報導，宋永武訪問慶尚北道，是為了聽取市長和郡守的想法。宋永武強調，當地居民和反對團體也是韓國國民，希望他們能夠理解部署「薩德」是也出於國家考量。

一名與會者透露，金寬容在會上表示，希望本次會面能夠扭轉當前局面，並提議國防部和慶尚北道之間建立穩定的對話管道，以共同解決部署「薩德」引發的問題。

(中時)