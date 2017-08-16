川普稱讚金正恩暫停對關島發射飛彈「明智」

美國總統川普稱讚金正恩暫停對關島發射飛彈是「明智」的決定。

川普16日推文說，北韓的金正恩做了一個「非常聰明和理智的決定」，否則，將是「災難且令人難以接受！」

此前，平壤當局宣稱已擬定計劃，將在8月中旬對關島附近發射飛彈，金正恩15日探視軍事指揮部並檢視資深官員上呈的軍事計畫後，決定不對關島開火。金正恩表示，他決定目前不攻擊關島，但建議美國「通盤考量」當下僵持情況是否符合其利益。

(中時)