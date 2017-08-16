夜問打權》大停電 責任推給誰？
才取消限電就跳電，蔡政府施政瞬間跳票！ 林全要台電死了重啟核電這條心 815大停電給你看！ 尖峰時刻大跳電，交通大打結；千人受困電梯；255人搭貓纜一度吊在半空中；逢甲夜市一夜損失3000萬；點蠟燭照明失火，子命喪火窟母傷！這次跳電損失數億…下次呢？
815大停電蔡政府要查多久？ 以政治考量究責？ 昨天說:中油人員誤觸，今天說:系統訊號異常，到底想推給誰？經濟部長李世光為停電下台，而陳菊愛將中油董座陳金德沒事？難道是為力保中油金母雞不放手？！ 民進黨把責任推台電、推廠商，再不行就干脆再推「阿共的陰謀」？
民進黨能源政策想推天然氣發電，為非核家園不計成本？ 13天無燃料就停機、天然氣發電比核電貴5倍！蔡政府治國沒成本概念，也沒國安意識，…備轉容量低橘燈紅燈閃每天不停，要擔心停電損失，人民怎能安心、企業怎放心？
今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權
(中時電子報)
關鍵字：夜問打權
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。