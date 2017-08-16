夜問打權》大停電 責任推給誰？

8/16夜問打權。（中天提供）

才取消限電就跳電，蔡政府施政瞬間跳票！ 林全要台電死了重啟核電這條心 815大停電給你看！ 尖峰時刻大跳電，交通大打結；千人受困電梯；255人搭貓纜一度吊在半空中；逢甲夜市一夜損失3000萬；點蠟燭照明失火，子命喪火窟母傷！這次跳電損失數億…下次呢？

815大停電蔡政府要查多久？ 以政治考量究責？ 昨天說:中油人員誤觸，今天說:系統訊號異常，到底想推給誰？經濟部長李世光為停電下台，而陳菊愛將中油董座陳金德沒事？難道是為力保中油金母雞不放手？！ 民進黨把責任推台電、推廠商，再不行就干脆再推「阿共的陰謀」？

民進黨能源政策想推天然氣發電，為非核家園不計成本？ 13天無燃料就停機、天然氣發電比核電貴5倍！蔡政府治國沒成本概念，也沒國安意識，…備轉容量低橘燈紅燈閃每天不停，要擔心停電損失，人民怎能安心、企業怎放心？

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權

(中時電子報)