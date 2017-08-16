朱茵節目遭逼問往日情 苦笑洩周星馳「不好相處」

朱茵被逼問與周星馳往日情，只能苦笑。(取自騰訊視頻)

朱茵與周星馳未能開花結果。(本報系資料照)

香港女神朱茵當年拍攝電影《大話西遊》與周星馳相戀，兩人交往3年，有傳因朱茵不滿周星馳太花心而分手，然而她日前上大陸節目《金星秀》預告流出，只見她在受訪時就被主持人金星逼問與周星馳這段往日情，而朱茵就明顯顧左右而言他，「我們拍戲的時候是一對好的對手」。

朱茵被追問與周星馳往日情，企圖以「我們拍戲的時候是一對好的對手」一句帶過，但金星也不是省油的燈，立刻再問「動過心沒有？」朱茵繼續答非所問，「才華的人都比較怪僻，就不太好相處。」

接著朱茵又被追問與黃貫中結婚，周星馳有發訊祝福嗎？她就說結婚也沒告訴很多圈內人，周星馳並沒有傳訊祝福她。

當年朱茵因戲與周星馳結緣，兩人發展地下情長達3年，有傳她不滿周星馳劈腿，選擇分手，更用了長達3年時間療情傷，直到遇見了現在老公黃貫中，才真正找到生命中的幸福。

(中時電子報)