蘋果跨足電視圈 撥10億美元拍原創影集

近10年來憑iPhone等創新科技產品成為世界級企業的美國蘋果公司，已經撥出10億美元準備跨足電視圈，出資製作或者購買原創影集。

《華爾街》日報16日報導，內幕人士說，蘋果可能用10億美元購買以及製作10部電視節目。這筆預算大約是時代華納旗下HBO去年花費在內容的一半，並且和亞馬遜宣布投入原創節目製作後在2013年的花費相差無幾。

據報，蘋果將這筆預算交給6月從索尼影業挖角過來的業內資深人士傑米厄里特及查克凡安柏格掌控。

(中時)