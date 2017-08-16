強化與中南美關係 陸首場中拉國際博覽會11月舉行
由中國國際商會、珠海市人民政府主辦的首屆「中國-拉美國際博覽會」推介會16日在北京舉行，該博覽會將於今年11月在珠海舉辦，該活動將以「相知無遠近，萬里尚為鄰」為主題，以經貿合作為核心，以科技和農業合作方式，圍繞商品貿易、服務貿易、技術合作、投資金融、旅遊合作等領域，組織相關展覽和會議活動，打造成集形象展現、產品展示、商務洽談、人文交流於一體的國際性展會。
台灣所剩不多的邦交國，許多來自中南美洲，在中華民國與巴拿馬斷交後，大陸透過舉辦針對中南美洲的大型博覽會，引起關注。
在推介會上，珠海市委常委、副市長祝青橋在致辭中表示，近年來，中拉整體合作不斷取得新進展新成果，近10年來中拉貿易額增長20多倍，中國已成為拉美第二大貿易夥伴和第三大投資來源國。拉美則是中國第七大貿易夥伴、重要海外投資目的地。
祝青橋指出，今年11月，中國首屆「中國-拉美國際博覽會」將在珠海舉辦，將為中拉企業搭建一個對接交流、共贏發展的良好平台。希望藉助這個大平台與拉美國家一道，共同推進中拉政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通，不斷推動雙方在經貿的務實合作。
中國國際商會會展部部長郭英會指出，中國國際商會將同珠海市人民政府鼎力合作，將中拉國際博覽會搭建為珠海乃至全中國對拉美經貿交流和友好往來的良好平台與堅實橋樑。據介紹，規劃展出面積3萬平方公尺，計劃展出企業400到500家，預計吸引入場觀眾4萬人次以上。
(旺報)
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