南澳洲太陽能發電廠 夜間可持續發電

中時電子報
南澳太陽能發電廠 夜間可持續發電
陽光集熱式發電廠中間有個高塔，此處產生高熱來推動渦輪機發電。(圖/Solar Reserve)

南澳州奧古斯塔港(Port Augusta)將要建造世界發電量最大的集熱式太陽能發電廠(Concentrated solar power)，裝置容量達到150百萬瓦，值得一提的是，這座太陽能電廠將引進熔鹽儲能技術，使夜晚也可以持續供電。

科技冒險報(Tech Xplore)介紹，這座發電廠是由美國太陽能儲能公司 (SolarReserve) 所建立，這家公司是太陽能發電技術的開發商，在南澳所建立的電廠名叫「極光」(Aurora)，坐落在奧古斯塔港以北30公里處。據報導說，極光電廠裝置容量150百萬瓦，平均發電量應可達到135百萬瓦，它採取集熱式發電，因此發電原理和傳統的燃煤電廠一樣，有氣渦輪機和大型發電機，只是熱源來自太陽，所以不會產生任何排放物。

報導說，極光電廠電廠的興建成本為5.13億美元，將是世界上最大的太陽能電廠，雖然世界各地還有其他巨大的太陽能集熱設施，但是發電規模沒有像極光電廠那樣大。公司稱電廠興建期間，將會給當地創造約700個工作機會，其中650個屬於建築工作，另外50個是永久性的營運工作，預計在2020年完成。

集熱式太陽能發電廠與現在最流行的太陽能光電板不同，集熱式利用數量龐大的巨型反射鏡，將陽光聚集於中間的集熱塔，塔中有特殊鹽類可吸熱與傳熱，透過這批熱力加熱蒸氣渦輪機來發電。焀鹽在沒有陽光時，仍然會維持幾個小時的高溫熔融狀態，所以在晚上還是可以憑著餘熱繼續產生電力。

該公司表示，熔鹽不會變質，可持續使用40年以上，在這段過程也沒不需要更換; 製造成本也低於電池。

南澳是再生電力最發達的區域，除極光太陽能發電廠以外，特斯拉公司的馬斯克也在此建立大量的太陽能光照式發電廠，並且興建100百萬瓦的大型儲能系統，揚言將徹底解決南澳缺電危機。目前該區的可再生能源電力已達46％。

(中時電子報)

文章來源：South Australia energy project to use solar thermal tech, integrated molten salt energy storage

文章來源：Solar thermal power plant announced for Port Augusta 'biggest of its kind in the world'

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關鍵字：南澳太陽能熔鹽集熱
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