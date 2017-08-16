卡車司機、便當店員工改槍 辯稱防身與興趣

警方在嘉義市查獲42歲黃姓男子涉嫌非法改造槍枝工廠。(林郁平翻攝)

刑事局偵查第六大隊在「靖夏二號」專案行動期間，會同基隆等8縣市警察局全面檢肅非法槍械，兵分多路同步執行拘提、搜索，昨日進行多點突破，查獲3處槍械改造工廠、嫌犯19人，起獲改造手槍7枝、空氣槍16枝、子彈118顆及大量改造槍械工具與材料等贓證物。

警方發現，涉案犯嫌不乏市井小民，有卡車司機、便當店員工，也有在學學生，改造或持有非法槍枝動機，有人辯稱怕行車糾紛，所以持槍防身，有人辯稱純粹對槍枝有興趣，或是嚮往軍警行業，因而蒐集槍枝。

其中，駕駛大卡車的37歲劉姓男子，曾被警方查獲多把改造槍枝，但因為都無槍管而逍遙法外，專案小組研判劉嫌一定會再以此招躲避查緝，所以事先蒐集掌握劉嫌可能藏放槍管處所，分頭同步搜索，將槍身與槍管等重要證物一倂查獲，令劉嫌無法狡賴，只能直呼自己「真衰」！

警方分別在苗栗及台中市查獲劉嫌的改造手槍半成品1支、空氣槍1支、槍管1支、滑套(含槍身架)1個、槍管1支，彈匣1個、底火1批，鋼製bb彈1批，固定鉗1支，電鑽1支，彈簧17支，擦槍工具1組，游標尺、水平儀、鋸片9片，鋼瓶6瓶及手機2支等，劉嫌辯稱，擁槍是為避免行車糾紛防身用，他以每把6000至8000元不等價格購買市售模擬槍後，以電鑽自行貫通槍管，再購買撞針改造。

警方在嘉義市查獲42歲黃姓男子涉嫌非法改造槍枝工廠，發現黃嫌平日在便當店工作，辯稱因對槍枝有濃厚興趣，在網路上購買多把模擬槍、空氣槍後，自行改造成具殺傷力的槍枝，警方共查獲改造手槍成品4支、半成品4支、子彈成品97顆、半成品141顆等贓證物。

(中時)