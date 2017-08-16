蔡總統為大停電道歉 柯志恩：2020換人民用選票說抱歉
桃園大潭電廠6部發電機組昨（15）日下午跳電，造成全台大停電，共668萬戶受到影響，隨即經濟部長李世光火速請辭獲准，總統蔡英文更向全國民眾道歉。對此，國民黨立委柯志恩今於臉書痛批，部長下台、總統道歉、電就有了嗎？直言聽完蔡總統的道歉後，該換人民用選票跟她說「抱歉」了！
一場無預警大停電讓經濟部長下台、蔡總統道歉，但後續能源政策的檢討才是更大的挑戰。柯志恩今就在臉書PO文，認為面對能源的缺口，蔡政府始終沒有提出一個讓人民信服的對策，當電廠狀況不斷，政府大聲疾呼，盼民眾共體時艱，節約能源，接著呼籲行政部門中午關冷氣、台電加價買回工業用電，仍救不起始終盤旋在警戒狀態的備轉容量。
談起跳電原因，中油說明，是中油工程人員誤觸開關，使天然氣供應「斷氣」所致。柯志恩則質疑，難道一個操作錯誤，就可以造成全台17個縣市跳電？整起事件的真相為何，大家都在等著答案。
柯志恩提及，蔡總統在競選期間曾承諾「執政後不會缺電」，如今卻因一場跳電，跳出了多少謊言？她表示，即便現在危機暫時解除，但未來的能源政策又該何去何從？是執政黨上台前話講太滿？還是「愛」不夠呢？聽完蔡總統的道歉，柯稱，2020年該換人民用選票跟她說「抱歉」了！
(中時電子報)
文章來源：柯志恩臉書
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