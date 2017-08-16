美中簽署「聯合戰略對話機制」 11月在華府首次會談

美國參聯會議主席鄧福德與中共中央軍委聯合參謀部參謀長房峰輝，15日在北京簽署「聯合戰略對話機制」架構。五角大廈表示，此一協定將有助兩軍減少誤判，雙方並擬於11月據此在華府舉行首次會談。

鄧福德刻在北京進行3天訪問，這是他上任後首訪中國大陸。五角大廈表示，美中軍事高層此次會談主題圍繞北韓及美中軍事關係；中共軍方消息則稱話題亦涵蓋包含臺灣、南海。

五角大廈表示，此次簽署的「聯合戰略對話機制」是美國川普總統和中國國家主席習近平兩人今年4月峰會，以及6月在華府召開的美中「安全外交對話」的延續。美中雙方擬於11 月據此次簽署的「聯合戰略對話機制」架構，在華府舉行首次會談。

五角大廈官員引述鄧福德的話說，美中在許多艱困議題上未必具相同觀點，但雙軍同意不斷接觸，透過對話與會談，以期減少誤判，承諾合作處理這些難題，並尋求合作領域。

(中時)