中國宣布東海開漁 日警戒釣魚台海域中國漁船壓境
日本富士電視台報導，中國政府16日宣布東海的休漁季結束，全面開漁。福建省的祥芝漁港16日下午1時左右約有600艘漁船一齊出海，其中約半數的漁船準備駛向釣魚台列嶼附近。
日本政府主張釣魚台列嶼(日本稱尖閣諸島)是日本的領土。報導指出，日本認可中國漁船在釣魚台列嶼周邊、日本領海以外的海域作業。但去年200至300艘的中國漁船壓境，中國海警局的船也跟著漁船反覆侵犯「日本領海」，使當時的外相岸田文雄召喚中國駐日大使抗議。
報導指出，當地漁民們表示，根據遠航的距離和船隻的大小，中國政府會提供補助金，所以從福建去釣魚台列嶼很容易。有些漁船上還會有武裝的漁民，又稱為「海上民兵」。今年這些民兵搭乘的中國漁船和海警船也可能侵入「日本領海」，日本政府、海上保安廳的巡邏船等正持續警戒監視中。
日本東海大學教授山口吉彥在接受富士電視台的採訪時表示，今年看得出中國方面有顧及到日本，特地在8月15日終戰紀念日之後才宣布開漁，可能是因為現今北韓局勢緊張，故不希望日中關係再引起不必要的問題。安倍首相也表明支持中國「一帶一路」的構想等，冷却的日中關係也出現了回暖的氛圍。
(中時)
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