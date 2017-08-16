甘藷節結合旅遊 玩遍新北十大景點
由新北市政府、金山區公所舉辦金山甘藷節20日即將登場，除了精彩的焢窯、挖番薯活動，今年首次結合新北市十大人氣景點，推出東北角、平溪老街等旅遊路線，民眾即日起跟區公所報名，可享優惠價玩遍新北市十大景點。
新北市長朱立倫表示，每年金山甘藷節吸引超過千人來到金山，推銷在地觀光，今年首推金山甘藷節新北歡樂遊活動，規劃的4條路線都是新北市的熱門觀光景點，，歡迎民眾來金山焢窯、挖甘藷、逛老街。
金山區長陳國欽表示，甘藷節暨新北歡樂遊原價899元，前1500名報名的民眾，可享每人599元的優惠價，除了包含3餐外，也規劃東北角、淡水到八里、深坑到碧潭、平溪到十分等4條旅遊路線8個梯次，皆為新北市熱門觀光景點，即日起至9月23日每週六出發，歡迎民眾報名參加。
(中時)
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