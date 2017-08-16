來日本山梨進行一趟紓壓療癒之旅

天氣晴朗的時候，河口湖可看到完整鏡射的富士山。（圖片取自於：Photo AC網站）

昇仙峽的美有點像大陸黃山，但優雅含蓄的多。（圖片取自於：Photo AC網站）

忍野八海的水質純淨，是日本百大名水之一。（圖片取自於：Photo AC網站）

甲府市是山梨縣的行政中心，也是戰國名將武田信玄的出身地。（圖片取自於：Photo AC網站）

山梨是水果之鄉，水蜜桃產量全日第一，夏日為產季。（圖片取自於：Photo AC網站）

山梨葡萄的甜度高達21度，製成葡萄酒後當然甘甜芳香。（圖片取自於：Photo AC網站）

山梨冬天會下雪，吃碗熱騰騰的餺飥是至高享受。在甲府的鄉土餐廳很容易就能吃到。（圖片提供：加賀美智久）

味噌煮雞雜口感又甜又鹹，適合搭配燒酒或清酒。（圖片提供：加賀美智久）

富士急樂園的設施都是來真的，膽小者請勿嘗試。（圖片取自於：富士急樂園）

河口湖周圍景點很多，可搭乘復古觀光巴士，就可周遊一圈。（圖片取自於：富士山資訊網）

日本47個都道府縣中，僅有8個未靠海。其中位於東京西邊的山梨，由海拔2000公尺以上的高山環抱，在海洋文化蓬勃的日本中十分特別。山梨產水果，有美食也有溫泉，大家熟知的富士山也在這裡。來到山梨，記得放慢步伐，來趟紓壓放鬆的療癒之旅。

山梨古名甲斐，距離東京約120公里，從新宿搭乘特急電車出發，沿途風光明媚，直達行政中心甲府僅需一個半小時。就像東京的後花園般，山梨是都心人最愛一日遊的地方。在山梨，可以放下各種情緒，單獨與風、森林、湖泊還有富士山相處，不管多疲憊的靈魂，來此都可以恢復元氣。

山梨縣風景名勝很多，其中以昇仙峽最具代表性。昇仙峽位於甲府市北方，是荒川上流的一個溪谷，以奇石、名寺、溪谷、瀑布四景吸引旅人駐足，也因四季景觀各異，顯得風情萬種，尤以春季新綠與秋日賞楓最受推崇，遊客也最多。若擔心徒步費力，可乘坐纜車從山麓直達山頂，從制高點瞭望台一覽峽谷美景，還能遠眺富士山與南阿爾卑斯山脈，白雪皚皚層疊起伏的山巒，非常壯麗。

若欲完整欣賞富士山，就不能錯過河口湖了。河口湖是富士五湖之一，也是觀光景點最多的湖泊。來到河口湖，可乘坐周遊復古巴士，即可遊覽香草館、美術館、音樂盒森林、溫泉街等知名景點。而河口湖享譽盛名的美景，即是在天氣晴朗時，可見到完整的富士山倒影於湖上，不少攝影師長駐於此，就盼捕捉到富士山鏡射在水面那絕美的一刻。

富士山的融雪養育山梨，灌溉作物拉拔滋長，使之豐饒富庶。而融雪流經地層，經過礫石細沙過濾成清淨的泉水，由八處滲出而形成池塘，就是名景「忍野八海」。忍野八海自古以「神之泉」被崇拜，秀麗的田園景致下，八個池塘皆有美妙的傳說，潔淨池水清澈剔透，可一眼望穿池底。在富士山的壯麗雄偉下，忍野八海顯得優柔朦朧，神山映於水面，兩者既衝突，卻又相融。

有人的紓壓是靠美景溫泉，也有人是藉由感官刺激得到解放。富士山山腳下的富士急高原樂園，就有不少讓人嚇破膽的遊樂設施，包含旋轉次數世界第一，以及金氏世界紀錄認證最大傾斜角度的雲霄飛車，光這些就足以讓壓力隨著尖叫遠離體內。若還覺得暑熱難耐，那就鼓起勇氣走進世界上最大的鬼屋，以廢棄病院為主題，長達900公尺走完至少要60分鐘，當然也有不少人中途放棄，是會讓人渾身顫慄的恐怖鬼屋。

由於日照充足，加上丘陵地適合植栽果樹，山梨縣的水蜜桃、櫻桃產量均是日本第一。春夏兩季，遊客能在觀光果園親手採摘水果，品嚐鮮嫩欲滴的蜜桃與葡萄。若是在秋冬造訪，則可在葡萄産量居日本首位的葡萄栽培故鄉「勝沼」，飲用由甲州葡萄釀造的葡萄酒，其芳香細膩不輸歐法名酒。

山梨未臨海，在地美食也以山產為主。在日劇【花子與安妮】中，女主角花子最愛吃的餺飥麵就是當地最知名的鄉土料理。餺飥是用寬版的烏龍麵與蔬菜、味噌一同燉煮，很像台灣人愛吃的鍋燒烏龍麵。外人多半認為餺飥就是烏龍麵，但山梨人卻認為完全不同，最大的差異就是餺飥是直接放入生麵開始燉煮，與其他麵食另煮麵再烹飪有異。

另一個在地珍饈是味噌煮雞雜。將新鮮的土雞內臟用味噌燉煮，就算本不吃內臟的人也會被其溫潤滋味吸引。可以嚐到不同的味道與口感，是這道料理最迷人的地方。其中的金柑卵，是母雞體內未誕下的蛋，結合蛋黃濃郁與蛋白彈性，非常美味。

在甲府車站附近就有不少食肆小舖販賣山梨鄉土料理，價格平實滋味道地，店內並複製明治時代農家擺設，如地火爐跟吊鍋。一飽美食之外也可尋得歷史足跡，十足懷舊風情。

交通與資訊：

由新宿搭乘特急電車，約1個半小時就可抵達山梨縣的行政中心甲府市，安排三天兩夜的行程較為充實。山梨境內多以電車跟巴士移動，景點與景點間交通尚算便捷，拉車時間也不長。

首日：甲府市品嚐在地小吃 → 昇仙峽 → 勝沼採葡萄飲葡萄酒 → 宿甲府市區。

次日：富士河口湖泡湯賞景 → 忍野八海 → 宿河口湖（富士吉田市）。

末日：富士急樂園一日遊。

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(中時)