一帶一路涵蓋東歐 陸學者：與中差異大 互補弱
大陸推動的一帶一路戰略涵蓋中東歐國家，沿線國家涵蓋甚廣，面臨許多挑戰。北京大學國關學院教授、中東歐研究中心主任孔凡君16日指出，中國與中東歐16國差異性大、互補性弱，必須根據各國採取精準性合作，不能把十六國視為一整體；他也強調，16國有11個是歐盟國家，所以與中東歐的經貿往來，應顧及歐盟，並將政治關係優先於經貿關係。
「一帶一路背景下的中國與中東歐合作的挑戰與機遇」座談16日在北京人民大學重陽金融研究院舉行，北京大學國關學院教授、中東歐研究中心主任孔凡君發表演講指出，中東歐不是一個長期形成的穩定共同體，他們的多樣性、差異性非常大，歷史的負擔重，受國際社會影響複雜，從有效合作的角度來說，中國必須關注中東歐十六國的差異性，並對每個國家採取「精準性」的合作。
孔凡君也指出，與經濟作用相比，中國更應看重中東歐國家的政治作用，因為在中東歐十六國中，有十一國是歐盟國家，十三個是北約成員，而歐盟又是中國在國際事務中極為重要的合作對象，這些中東歐國家在歐盟一國一票的規則中，也具有影響力，因此在此前提下，與中東歐發展經貿往來，應當服務於政治關係，因為在歐洲對中利多的政策上，若遭遇這些國家阻止，就一定辦不成。
他也認為，中國與中東歐國家的體量差距甚大，在修建高鐵、高速公路等大型工程時，可以小量試點即可；在經貿關係上，中國的小商品，特別是生活用品在中東歐具有較大市場，中國在此可發揮自身優勢，多布點。
(旺報)
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