北海岸自行車補給站　提供單車騎士多元服務

知名的風芝門自行車道為電影《不能說的秘密》場景，沿途可欣賞沙灘風光、藻礁潮間帶、風稜石及植物生態。（北觀處提供）

交通部觀光局北觀處在北海岸設置25處自行車補給站，除了廁所、飲水、簡易維修工具、導覽圖、急救箱等，提供騎單車民眾多元優質的服務。（北觀處提供）

近年自行車旅遊風氣盛行，交通部觀光局北觀處在北海岸設置25處自行車補給站，除了廁所、飲水、簡易維修工具、導覽圖、急救箱等，白沙灣及和平島遊客中心更設有淋浴間，提供騎單車民眾多元優質的服務。

北海岸自行車道三芝、石門、金山、萬里等4鄉鎮，將濱海路線連成一氣，知名的風芝門自行車道為電影《不能說的秘密》場景，沿途可欣賞沙灘風光、藻礁潮間帶、風稜石及植物生態，來一趟風芝門，讓旅客重溫周杰倫與桂綸鎂的浪漫愛情。

另外，金山萬里自行車道沿途綠樹成蔭，騎累了更可以在水尾漁港歇息，觀賞著名金山八景之一的「水尾泛月」，邀請民眾來北海岸騎乘鐵馬，欣賞山海美景。

(中時)