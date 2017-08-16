法國公布「旅遊安全地圖」 多國氣得跳腳

法國外交部公佈的「旅遊安全地圖」不適合旅遊地佔了約1／3，引發爭議。（圖／法國外交部官網）

法國外交部於當地時間14日在官網公布「旅遊安全地圖」，對出國度假目的地的安全性進行分析，將全世界劃分為四種顏色，紅色為「非常危險」，橙色是「不建議，除非有重要原因」，黃色是「加強警惕」，綠色則是「普通警戒」。雖然台灣與周遭的日本、南韓等地都被列為綠色，但地圖上不適合旅遊的國家就佔了約1/3，被劃分到紅、橙色的國家和地區更是氣得跳腳。

旅遊安全地圖被列為綠色的地區，主要都在美加、歐盟、俄羅斯、東亞部分地區及澳大利亞，南美洲只有阿根廷的一部分和烏拉圭是綠色，非洲只有摩洛哥的北部地區是綠色。總共有20多個國家和地區被列為紅色區域，其中6個國家完全是紅色，主因是考量有戰爭暴力、恐怖襲擊和人質劫持的事件。

法國旅遊業者協會主席Jean-Pierre Mas對此表示：「照這個地圖建議，阿爾及利亞的大部分地區都不能去，但我常去那裡，並沒有發現多大的安全隱憂，突尼斯海岸也是，我認為那裡應該是綠色。法國遭到的襲擊還比突尼斯多。」法國外交部雖沒有給法國上色，但諷刺的是，加拿大將法國劃分到和摩洛哥、巴西同樣的橙色警報區。

法國外交部風險控制中心則表示，即使受到某些國家施加政治壓力表示抗議，但安全地圖並不是外交關係晴雨表，因此堅持不會有黑箱操作。不過安全地圖的訊息隨時可能更新，光2016年就更新了1192次，未來哪些國家會再「變色」也不一定。

(中時)