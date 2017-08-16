打壓吳京？ 甄子丹發聲闢謠「衷心恭喜他」
兩大武打巨星吳京、甄子丹，12年前因拍電影《殺破狼》傳出不合，近日頻被媒體拿出做文章，今更有網友發現甄子丹點讚了一篇「反吳京」的微博，但稍早甄子丹已發聲明澄清，解釋帳號是被他人盜用，並稱一定會追究其法律責任。
最近網上出現一些甄子丹和吳京早年受訪的文章，有些內容提到甄子丹當年瞧不起對方，甚至有他打壓吳京的傳聞，對此，甄子丹鄭重說明「各種荒謬、捏造的故事和報導均不是事實」。
甄子丹還表示：「作為動作演員，『戰狼2』的成績令人鼓舞，更帶動了中國動作電影熱潮。我衷心恭喜吳京有這麽驕人的成績，他的努力有目共睹。他今天的成功，我也為他非常高興。」
另外，甄子丹透露自己之所以開微博，是想和粉絲分享生活點滴，對於長年來一直飽受攻擊卻不想理，是因為不願被拉入無聊的商業遊戲，也不想浪費媒體資源為自己辨明是非，「今次本人不得已發聲，是為不再受汙水，亦是為阻止惡毒挑撥，令無辜之人受傷害。」
(中時電子報)
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