打壓吳京？ 甄子丹發聲闢謠「衷心恭喜他」

甄子丹和吳京12年前因拍片傳不合。（圖／達志影像）

甄子丹聲明全文。（圖／翻攝自甄子丹微博）

兩大武打巨星吳京、甄子丹，12年前因拍電影《殺破狼》傳出不合，近日頻被媒體拿出做文章，今更有網友發現甄子丹點讚了一篇「反吳京」的微博，但稍早甄子丹已發聲明澄清，解釋帳號是被他人盜用，並稱一定會追究其法律責任。

最近網上出現一些甄子丹和吳京早年受訪的文章，有些內容提到甄子丹當年瞧不起對方，甚至有他打壓吳京的傳聞，對此，甄子丹鄭重說明「各種荒謬、捏造的故事和報導均不是事實」。

甄子丹還表示：「作為動作演員，『戰狼2』的成績令人鼓舞，更帶動了中國動作電影熱潮。我衷心恭喜吳京有這麽驕人的成績，他的努力有目共睹。他今天的成功，我也為他非常高興。」

另外，甄子丹透露自己之所以開微博，是想和粉絲分享生活點滴，對於長年來一直飽受攻擊卻不想理，是因為不願被拉入無聊的商業遊戲，也不想浪費媒體資源為自己辨明是非，「今次本人不得已發聲，是為不再受汙水，亦是為阻止惡毒挑撥，令無辜之人受傷害。」

(中時電子報)