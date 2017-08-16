《黑天鵝》作者認為北韓的核武威脅有限

暢銷書《黑天鵝效應》的作者塔雷伯表示，大家都在關心錯誤的地緣政治風險。

塔雷伯認為，比起北韓可能發射核彈攻擊關島或美國本土，恐怖主義和流行疾病對美國構成的風險更大。

即使美國總統川普和北韓領導人金正恩互嗆，塔雷伯表示，爆發核戰的風險是有限的，因為北韓幾乎沒有能力傷害美國，它和美國正面衝突很可能是自殺行為。

(中時)